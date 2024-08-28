Телевизоры в Киеве

Телевизоры +

Бесплатная доставка по Киеву

Монитор

Цена:
Параметры:

Ваша корзина

пусто

Раздел:

Поиск:

ЦЕНА:

> 3000 - 5000 грн.

> 5000 - 7000 грн.

> 7000 - 10 000 грн.

> 10 000 - 15 000 грн.

> 15 000 - 20 000 грн.

> 20 000 - 30 000 грн.

> 30 000 - 50 000 грн.

ДИАГОНАЛЬ (дюйм)

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Популярное:
<- Главная <- Монитор

Монитор Digma Pro 27" Art M (серебристый) - купить в Киеве

Бренд: Digma

Летняя скидка 2024 г.: 20%, экономия: 4 221 грн.
Акция действует до: 28.08.2024

Digma Pro 27" Art M (серебристый)

Цена: 25310 грн. 21089 грн.

1,5% годовых

1758 грн/мес. (12 платежей)
Доставка
Бесплатная доставка по Киеву
Digma Pro 27" Art M (серебристый)Digma Pro 27" Art M (серебристый)Digma Pro 27" Art M (серебристый)Digma Pro 27" Art M (серебристый)Digma Pro 27" Art M (серебристый)Digma Pro 27" Art M (серебристый)Digma Pro 27" Art M (серебристый)Digma Pro 27" Art M (серебристый)Digma Pro 27" Art M (серебристый)Digma Pro 27" Art M (серебристый)

Размер27''
Соотношение сторон16:9
МатрицаTFT IPS
Разрешение5120x2880
PPI218
Видпрофессиональный
Безрамочный+
Экран
Яркость500 кд/м2
Контрастность2 000
Отклик MPRT5 мс
Частота кадров60 Гц
Угол обзора
По горизонтали178 градусов
По вертикали178 градусов
Функции
Flicker-Free (подсветка без мерцания)+
Стереоколонки+
Кол-во встроенных динамиков2
Мощность динамиков (на канал)2 Вт
G-Sync / FreeSyncAMD FreeSync
Цветовой охват DCI-P395 %
sRGB100
Кол-во USB портов1
Выход на наушники+
USB-концентратор+
Блок питаниявнешний
Конструкция
Угол наклона18 `
Цветсерый
Цвет подставкисерый
Размеры
Ширина614 мм
Высота462 мм
Глубина183 мм
Вес5.7 кг

Купить монитор Digma Pro 27" Art M (серебристый): рассрочка, кредит, Киев, Украина

Цена: 21089 грн.

id товара: id208247

Еще

Dahua DHI-LM43-S200

Dahua DHI-LM43-S200

20669 грн.
Samsung LS32A800NMUXEN

Samsung LS32A800NMUXEN

20669 грн.
Iiyama ProLite XB3288UHSU-B5

Iiyama ProLite XB3288UHSU-B5

20679 грн.
HP Omen 27i

HP Omen 27i

20689 грн.
ASUS ZenScreen MQ16AH

ASUS ZenScreen MQ16AH

20729 грн.
LG UltraGear 27GR93U-B

LG UltraGear 27GR93U-B

20749 грн.
LG 32UN500-W

LG 32UN500-W

20789 грн.
Philips 27M1F5500P/00

Philips 27M1F5500P/00

20849 грн.
Iiyama ProLite XUB3493WQSU-B5

Iiyama ProLite XUB3493WQSU-B5

20979 грн.
MSI Oculux NXG253R

MSI Oculux NXG253R

20989 грн.
Samsung Odyssey G5 LS32AG500PUXEN

Samsung Odyssey G5 LS32AG500PUXEN

21049 грн.
Philips 279C9

Philips 279C9

21069 грн.
Lenovo ThinkVision T27p-30 63A9GAT1EU

Lenovo ThinkVision T27p-30 63A9GAT1EU

21069 грн.
ASUS MB249C

ASUS MB249C

21129 грн.
Iiyama ProLite XUB2495WSU-1

Iiyama ProLite XUB2495WSU-1

21189 грн.
LG UltraWide 35WN75CP-B

LG UltraWide 35WN75CP-B

21229 грн.
ViewSonic VP2756-4K

ViewSonic VP2756-4K

21229 грн.
Samsung ViewFinity S8 LS27A800UJUXEN

Samsung ViewFinity S8 LS27A800UJUXEN

21249 грн.
MSI MAG 401QR

MSI MAG 401QR

21269 грн.
BenQ PD2706U

BenQ PD2706U

21309 грн.
Acer B276HULE

Acer B276HULE

21399 грн.
Samsung ViewFinity S6 - S65UC LS34C652UAUXEN

Samsung ViewFinity S6 - S65UC LS34C652UAUXEN

21399 грн.
Iiyama ProLite T2252MSC-B1

Iiyama ProLite T2252MSC-B1

21409 грн.
NEC MultiSync EA271F-BK

NEC MultiSync EA271F-BK

21449 грн.
Iiyama ProLite T1731SR-5

Iiyama ProLite T1731SR-5

21449 грн.
Acer XV431CPwmiiphx

Acer XV431CPwmiiphx

21459 грн.
DELL P2419HC

DELL P2419HC

21469 грн.
LG 27BQ65UB-B

LG 27BQ65UB-B

21479 грн.
HP X34 2V7W6E9

HP X34 2V7W6E9

21499 грн.
ASUS TUF Gaming VG30VQL1A

ASUS TUF Gaming VG30VQL1A

21499 грн.

Главная
Кредит онлайн
Рассрочка
Оплата и доставка
Обратная связь