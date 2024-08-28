Монитор Digma Pro 27" Art M (серебристый) - купить в Киеве

Размер 27'' Соотношение сторон 16:9 Матрица TFT IPS Разрешение 5120x2880 PPI 218 Вид профессиональный Безрамочный + Экран Яркость 500 кд/м2 Контрастность 2 000 Отклик MPRT 5 мс Частота кадров 60 Гц Угол обзора По горизонтали 178 градусов По вертикали 178 градусов Функции Flicker-Free (подсветка без мерцания) + Стереоколонки + Кол-во встроенных динамиков 2 Мощность динамиков (на канал) 2 Вт G-Sync / FreeSync AMD FreeSync Цветовой охват DCI-P3 95 % sRGB 100 Кол-во USB портов 1 Выход на наушники + USB-концентратор + Блок питания внешний Конструкция Угол наклона 18 ` Цвет серый Цвет подставки серый Размеры Ширина 614 мм Высота 462 мм Глубина 183 мм Вес 5.7 кг