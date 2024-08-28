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Монитор Digma Pro 27" Art M (серебристый) - купить в Киеве
Летняя скидка 2024 г.: 20%, экономия: 4 221 грн.
Акция действует до: 28.08.2024
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Цена:
25310 грн. 21089 грн.
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1758 грн/мес. (12 платежей)
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Бесплатная доставка по Киеву
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|Размер
|27''
|Соотношение сторон
|16:9
|Матрица
|TFT IPS
|Разрешение
|5120x2880
|PPI
|218
|Вид
|профессиональный
|Безрамочный
|+
|Экран
|Яркость
|500 кд/м2
|Контрастность
|2 000
|Отклик MPRT
|5 мс
|Частота кадров
|60 Гц
Угол обзора
|По горизонтали
|178 градусов
|По вертикали
|178 градусов
|Функции
|Flicker-Free (подсветка без мерцания)
|+
|Стереоколонки
|+
|Кол-во встроенных динамиков
|2
|Мощность динамиков (на канал)
|2 Вт
|G-Sync / FreeSync
|AMD FreeSync
|Цветовой охват DCI-P3
|95 %
|sRGB
|100
|Кол-во USB портов
|1
|Выход на наушники
|+
|USB-концентратор
|+
|Блок питания
|внешний
|Конструкция
|Угол наклона
|18 `
|Цвет
|серый
|Цвет подставки
|серый
Размеры
|Ширина
|614 мм
|Высота
|462 мм
|Глубина
|183 мм
|Вес
|5.7 кг
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Купить монитор Digma Pro 27" Art M (серебристый): рассрочка, кредит, Киев, Украина
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id товара: id208247